CorSera – Inter, ecco la vera versione di Conte: “Zhang e Marotta lo lasciano fare perché…”

Dopo la partita contro il Sassuolo, si è rivista la versione 2019-20 di Antonio Conte. Diretto, schietto, a volte fin troppo sincero. Ma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, quella mostrata a Reggio Emilia è la miglior versione dell’allenatore dell’Inter:

“Il successo con il Sassuolo ha riproposto la vera squadra di Conte e pure l’allenatore nella versione più verace, per inciso la migliore. Conte non ha retropensieri, per essere al top deve fare e dire ciò che sente, imporre il suo metodo, magari ruvido e non proprio facile da digerire per la società, ma è pure l’unico redditizio se davvero si vuole tornare a vincere qualcosa. La dirigenza l’ha capito e lascia fare”.

(Fonte: Corriere della Sera)