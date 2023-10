Verdone: “Mi piacerebbe sentire Mourinho fare mea culpa. Credo molto in Lukaku”

In una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A, Carlo Verdone ha parlato della sua Roma. Da Mourinho e Lukaku, queste le parole dell'attore e regista romano: "Espulsione Mourinho scaramanzia? Non credo, ma tutto è possibile. Sarebbe più una cosa alla De Laurentiis, che è l’uomo più scaramantico del mondo. A casa sua ha diecimila corni, ovunque ti giri ne ha uno: uno contro gli invidiosi, uno contro il malocchio, uno per il Napoli… pure in bagno c’è un corno. Mi piacerebbe sentire dire Mourinho, ogni tanto: “ho sbagliato io”. Ha una grande personalità, riesce a stare vicino ai giocatori: è un allenatore con attributi. Però, qualche volta mi piacerebbe vedere la Roma giocare in maniera diversa, mi sembrano esserci troppi passaggi all’indietro, vorrei più velocità".

"Credo molto in Lukaku, credo in alcuni giocatori e in altri meno. Ho visto un po' di imprecisione davanti, il Monza ha giocato bene e ha creato un muro in difesa. Abbiamo avuto un grande Spinazzola, sono contento anche per El Shaarawy dopo quello che ha passato in settimana. È stata una liberazione per lui, i tifosi lo hanno acclamato, lui si è commosso. L’ho sempre considerato un grande giocatore e sono contento abbia segnato lui".