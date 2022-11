La verità di Wanda: “Licenziata da Icardi? Mauro è arrabbiato, nel calcio mi hanno…”

Wanda Nara ha parlato di un amore in pausa, probabilmente finito. Anche se nulla si può escludere e lei lo sa bene. L'agente del calciatore del Galatasaray Icardi ha raccontato:"Mauro? Lo amo, per me è la persona più importante al mondo e lui sa che ci sarò sempre. Non è vero che mi ha licenziato, sono ancora la sua procuratrice. Non è vero nulla".

"Lui sa che al di là di tutto è il papà delle bimbe. Lui ti dice le cose in faccia. Mescolare vita privata e lavoro forse ha un po' rovinato le cose. Devo fare delle scelte con cui non è d'accordo. Per me è difficile cambiare idea. Ho chiuso il contratto con degli intermediari italiani con il Galatasaray e anche dall'Inter al Psg. Mondo del calcio difficile? Mi hanno mandato a quel paese in tutti i modi, si ammazzano. Ho firmato la separazione. Sono ancora molto decisa, abito vicino a lui per il bene dei bambini. Anche per non cambiare la scuola", ha spiegato Wanda a Verissimo.