Vernazza (GdS): “Eriksen? Conte non ha alternative, altrimenti meglio salutarsi. Ma oggi…”

Sebastiano Vernazza, giornalista della Rosea, è tornato ad analizzare il ruolo del centrocampista danese che ieri è partito da titolare contro la Fiorentina: “Eriksen è un trequartista e ha bisogno di essere sostenuto da una mediana a tre. Se vuole valorizzarlo, Conte non ha tante alternative: 4-3-1-2, come nel finale di ieri sera. Altrimenti meglio salutarsi (ma la cessione sarebbe economicamente complicata). Non è in discussione il giocatore in sé. La qualità la vedi, la percepisci. Il problema è nelle funzioni, Conte gli chiede un lavoro senza palla, in non possesso, che non è nelle sue corde e che lo ingarbuglia. È vero, ma è un 10 alla vecchia maniera, alla Rivera per capirci. Vuole palla addosso, che poi ci pensa lui, e vuole sentirsi le spalle coperte. Se lo stressi con transizioni e fase difensiva, perde lucidità e creatività. Ci si può permettere nel calcio di oggi un 10 così?”