Vernazza: “Oggi l’Inter può impadronirsi dello scudetto. Conte contro De Zerbi…”

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha presentato così il mercoledì dei recuperi di campionato concentrandosi su Inter-Sassuolo

"L’Inter per prendersi lo scudetto. Juve e Napoli per la qualificazione alla Champions, con Andrea Pirlo nel limbo di color che son sospesi. È il senso del mercoledì dei recuperi, un po’ triste per noi, se pensiamo che in Europa si compete per l’andata dei quarti di Champions, ma così è, anche se non ci piace. Se vincerà stasera contro il Sassuolo, l’Inter si affaccerà nel territorio dei 70 punti, per la precisione salirà a 71. Il Milan secondo “giace” a quota 60 e una tra Juve e Napoli - le altre “recuperanti” di giornata - arriverà al massimo a 59, ammesso che una delle due prevalga sull’altra. Grosso modo, senza entrare nei dettagli degli scontri diretti, con l’eventuale successo di stasera la capolista metterebbe tre-quattro giornate di vantaggio tra sé e il gruppo degli inseguitori. A nove turni dalla fine bisognerebbe impegnarsi per dilapidare un distacco tanto consistente".

"Oggi l’Inter può impadronirsi dello scudetto, anche se i soliti spettri del passato agitano un po’ la vigilia dei tifosi scaramantici: il Sassuolo a San Siro è indigesto ai nerazzurri. L’Inter in casa non batte i neroverdi dal 14 settembre 2014, il 7-0 con Walter Mazzarri allenatore. Da allora, a Milano, tre vittorie sassolesi e due pareggi. Si stenta a crederlo, ma è andata così. Se allarghiamo il discorso al totale degli scontri diretti in Serie A, incluse le partite a Reggio Emilia, il bilancio suona più sorprendente ancora: il Sassuolo contro l’Inter ha più vinto che perso, 7 successi contro 6 k.o., oltre a due pareggi. Non è tutto, l’Inter è la squadra contro cui il Sassuolo in Serie A ha ottenuto il maggior numero di vittorie. Statistiche stupefacenti, in cui si può leggere una certa supremazia dell’organizzazione tattico-strategica del Sassuolo: con il gioco si possono compensare le differenze di valori tra i giocatori. Conte contro De Zerbi assomiglia a un incrocio di massimi sistemi, De Zerbi si ispira a Pep Guardiola. In una puntata della serie tv “All or Nothing” dedicata al Manchester City, spicca il discorso fatto da Guardiola ai suoi durante l’intervallo di una partita contro il Chelsea, allora allenato da Conte: «Giocano all’italiana, come la Juve. Aspettano un nostro errore, un unico maledetto errore, per colpirci. Fate attenzione! (Poi il Chelsea perse, ndr)». Chissà se oggi Conte speculerà sul “giochismo” di De Zerbi discepolo guardiolista".