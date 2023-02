Vernazza (GdS): “Inzaghi non se la cava con le coppe, l’Inter doveva lottare per lo scudetto”

"La vittoria in un derby non può salvare la stagione. Non vogliamo sminuire il successo dell’Inter, ma sottolineare come l’annata della squadra di Simone Inzaghi non possa risolversi con due successi contro il Milan, il 3-0 in Supercoppa a Riad e l’1-0 dell’altra sera. E aggiungiamo che neppure la qualificazione alla Champions League e l’eventuale conquista della seconda Coppa Italia di fila renderebbero esaltante il 2022-23: lo dolcificherebbero. L’Inter, per come è strutturata e per quanto è forte nel perimetro del calcio italiano, in Europa la valutazione è diversa, l’Inter, dicevamo, aveva il diritto-dovere di competere per lo scudetto fino all’ultimo. Tredici punti di distacco dal Napoli alla ventunesima giornata dimostrano come qualcosa sia andato storto. L’Inter è stata l’unica squadra a battere la capolista, segno che avrebbe potuto reggere la corsa con gli “spallettiani”. Inzaghi non può cavarsela con altre due coppe nazionali, la Supercoppa e la Coppa Italia, trofei che aveva già vinto a Roma. L’Inter lo ha preso per lo scudetto, non per “rifare” il percorso che aveva completato alla Lazio".