Vernazza: “Lukaku, caso curioso. Da riserva di Dzeko a indispensabile per Inzaghi”

È probabile che, in attesa di capire come e quanto Thuram si inserisca nel suo gioco, progetti di affidarsi all’usato sicuro della LuLa, Lukaku più Lautaro, alla base dello scudetto di Antonio Conte. Inzaghi non vuole che l’attacco sia stravolto, cambiare due interpreti, Dzeko e Lukaku, sui quattro del reparto, lo costringerebbe a ripartire quasi da zero. Nel calcio i grandi reset possono costare tempo e punti. E poi un centravanti con la fisicità e l’esperienza di Lukaku non è di facile reperibilità.