Veron: “L’Inter ha una marcia in più, Lautaro micidiale. Ha esperienza e forza fisica”

Quale è la squadra favorita per lo scudetto?

"L'Inter ha una marcia in più. Sa giocare in tanti modi, sa attaccare in contropiede e sa anche costruire con pazienza la manovra nella metà campo avversaria. Ha giocatori micidiali in area di rigore come Lautaro Martinez, che ha trovato un ottimo compagno come Thuram. Questa coppia è davvero ben assortita".