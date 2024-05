Quali colpi sogna per avvicinare l’Inter e lottare per il titolo?

«Quest’anno la Juve ha ottenuto il massimo dalla rosa che aveva. L’anomalia è stata la prima parte del campionato e il testa a testa con l’Inter, nettamente superiore. Per tornare a lottare per lo scudetto non so se basterà un anno. I problemi dell’ultimo triennio nascono dall’autodemolizione cominciata con l’esonero di Allegri nel 2019 e l’inizio delle sciocchezze che hanno mandato in tilt i conti e indebolito la rosa. Se penso che Emre Can è in finale di Champions con il Borussia Dortmund... Era nostro e ce ne siamo disfatti in fretta e per un piatto di lenticchie».

Koopmeiners la convince?

«Se costa davvero 60 milioni, lo lascerei a Bergamo. Piuttosto dall’Atalanta comprerei Ederson. Non fosse stato per i recuperi del brasiliano, avremmo vinto 4-0 in finale di Coppa Italia. Mi piace anche Zirkzee e con Vlahovic lo vedrei bene. Il gioiello del Bologna è un attaccante che arretra e ama toccare la palla. Nessuno dei due è Trezeguet. David era speciale e unico, penso abbia fatto più gol che tocchi di palla».

Le piace Thiago Motta per la successione di Allegri?

«È una bella scommessa. Motta è l’emergente più elegante, quello che ha mostrato il calcio migliore e con il Bologna ha ottenuto un risultato importante. È una scommessa in linea con la storia della Juve, come quelle vinte con Trapattoni e Lippi. Tanto per capirci: De Zerbi non sarebbe una scommessa da Juve perché è un tecnico che viene elogiato soltanto per il bel gioco e non per i risultati. Alla Juventus c’è già stato Maifredi. E Sarri, che pure ha vinto lo scudetto, è stato mandato via dopo un anno».

L’esonero immediato di Allegri la sorprende?

«Probabilmente c’è un intercorso di mesi tra lui e Giuntoli. Allegri è stato trattato molto male dalla Juve: il primo esonero, quello del 2019, è stato puro autolesionismo e grida ancora vendetta. Stavolta è sbottato dopo aver fatto il suo compito. Mi sento dirgli solo una cosa ad Allegri: grazie».

Dove spera di vedere Allegri in futuro?

«Non Italia, avrei paura di perdere contro di lui. Negli ultimi anni, Allegri è stato molto juventino. Quello che si è chiesto lui all’Olimpico, me lo chiedo tuttora anche io: dov’è Rocchi?».

