Le probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi per la partita di domani (ore 18) contro la Lazio a San Siro

"Si va verso un undici di titolarissimi, per l’ultima sfida casalinga dell’Inter contro la Lazio. Nell’anno della seconda stella e nel giorno dell’ennesima festa i nerazzurri vogliono congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla probabile formazione dell'Inter contro la Lazio.

"L’unico a essere tagliato fuori sembra Acerbi, che dovrebbe essere ancora risparmiato al centro della difesa e sostituito così da De Vrij. Inzaghi deve sciogliere il classico dubbio a destra, tra Darmian e Dumfries, mentre in attacco torneranno titolari in tandem Thuram e Lautaro", sottolinea poi il CorSport. La partita sarà preceduta da una coreografia speciale mentre dopo il triplice fischio dell'arbitro ci sarà la premiazione, seguita da tanta musica e festa con Ligabue e Tananai. Sul terreno di gioco, inoltre, ci sarà spazio per omaggiare i giocatori dell'Inter che hanno vinto la prima stella.