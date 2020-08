Verratti: “Icardi ha il gol nel sangue. Con Conte sempre progressi. Inter-Messi? È la prova che…”

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale di Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport. L’ex Pescara ha parlato di Mauro Icardi, ex Inter e ora suo compagno all’ombra della Tour Eiffel: “È un giocatore d’area e magari si nota se non fa gol, ma è prezioso anche per aprire spazi a Neymar e Mbappé. Grazie al suo passato in Italia, ha acquisito una grande cultura tattica utile pure in fase difensiva. Non c’è da preoccuparsi. Ha il gol nel sangue, prima o poi si sblocca“.

Il 27enne ha detto la sua sulla Serie A che si è da poco conclusa: “La pandemia ha condizionato tutto, ma di sicuro è stato un campionato più avvincente da seguire anche da fuori. Non avevo dubbi sull’ascesa dell’Inter. Dove passa Conte si fanno sempre progressi. Fino allo stop, la Lazio si giocava il titolo. L’Atalanta, ahimè, è cresciuta anche dopo la pausa“.

Infine un commento sulle voci che parlano del possibile passaggio di Lionel Messi dal Barcellona all’Inter: “A me sembrano solo voci di mercato, ma è la prova che la Serie A è tornata in alto e attira di nuovo grandi campioni. Non è un caso che Ronaldo, Lukaku, Ribery abbiano scelto di venire da noi. E se il giovane De Ligt ha scelto il nostro campionato, significa che ci sono belle prospettive“.