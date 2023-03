Verso Inter-Fiorentina: Biraghi torna in gruppo, un giocatore resta ai box

Ecco gli aggiornamenti in arrivo dall'infermeria di casa Fiorentina in vista del match di sabato contro l'Inter

Allenamento pomeridiano con vista sull’Inter per la Fiorentina al centro sportivo Davide Astori dopo i due giorni di pausa concessi da Vincenzo Italiano. Come riportato da FirenzeViola.it, Cristiano Biraghi è tornato in gruppo e ha dunque smaltito l'attacco febbrile accusato in occasione della gara contro il Lecce.