Venerdì 8 dicembre alle ore 12:30, presso la sala stampa del Bluenergy Stadium, il mister Gabriele Cioffi terrà la conferenza stampa pre Inter-Udinese. Per accedere sarà aperto l'ingresso uffici. Per le tv si ricorda che verrà distribuita esclusivamente tramite il portale Infront. La conferenza sarà trasmessa in diretta esclusiva su TV12.