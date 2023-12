FCIN1908 / Bastoni è tornato: ci sarà con l’Udinese. Pavard sempre meglio. Cuadrado…

Proseguono i lavori in casa Inter in vista del match contro l'Udinese, in programma sabato a San Siro alle ore 20:45. Ultime valutazioni ad Appiano Gentile per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo dal primo minuto, con Simone Inzaghi e il suo staff che stanno monitorando con attenzione i calciatori recentemente alle prese con qualche acciacco.