Sky – Inter, Pavard prova a tornare in anticipo. I tempi per de Vrij e Dumfries

Importanti progressi sul campo per Benjamin Pavard: ecco quando possono tornare lui, de Vrij e Dumfries in casa Inter

Importanti progressi sul campo per Benjamin Pavard, come anticipato da FCIN1908.it dopo le ultime sedute di allenamento. Migliorano le condizioni del difensore francese, anche se è presto per individuare una data di rientro. Sicuramente con la Real Sociedad sarà ancora fuori, poi verrà rivalutato giorno dopo giorno.