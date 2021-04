Vezzali: “Superlega? Input sbagliati: oggi conta il denaro, non il merito. I tifosi…”

Lunga intervista concessa da Valentina Vezzali al Corriere della Sera: la sottosegretaria con delega allo sport ha parlato ovviamente di Superlega

«Io sognavo di vincere ai Giochi. Ce l’ho fatta e sono arrivati i guadagni. Ma i genitori mi avevano indirizzato alla scherma non per i successi ma perché crescessi in un ambiente sano. Oggi gli input sono sbagliati: conta il denaro, non il merito. Ma il denaro deve essere una conseguenza del valore».