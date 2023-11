Vicario: “In Inghilterra convinto dal fascino della Premier. In Serie A, l’Inter…”

A Radio Serie A, Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, che era stato anche accostato all'Inter, ha parlato del suo trasferimento in Premier League. «Come è andato il trasferimento in estate? Cerco di impegnarmi sul campo al 100% per arrivare al meglio delle mie possibilità sul terreno di gioco. Non mi piace parlare di cifre. Sono stato subito convinto dal fascino di questo campionato, avevo bisogno di qualcosa di competitivo e ho trovato una società fantastica in un campionato top. Voglio dare merito a Vincenzo Siciliano, con cui sono costantemente in contatto, ci sentiamo molto spesso, ho trovato una persona con cui crescere professionalmente e personalmente», ha detto.