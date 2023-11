Thuram, i 3 fattori che hanno facilitato e velocizzato il suo inserimento all’Inter

Il secondo jolly in mano a Thuram è la personalità espansiva, il carattere solare e disponibile che ovviamente favorisce la compatibilità con chi condivide spogliatoio e centro sportivo per almeno una stagione. Poi, il tutto è amalgamato dall'incredibile dedizione al lavoro che ha da subito impressionato Inzaghi e il suo staff, una caratteristica che sorregge tutta l'impalcatura, ereditata dal padre che quasi sempre si scorge sugli spalti del Meazza quando il figlio è impegnato nel nuovo habitat".

