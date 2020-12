Vittoria a Cagliari per l’Inter, arrivano i complimenti di Vidal ai compagni

Ha visto la partita davanti alla tv perché è infortunato. Arturo Vidal non era con i suoi compagni a Cagliari. Alla fine, dopo una gara che si era messa in salita, i nerazzurri di Conte sono riusciti ad infilare nel loro sacco tre punti utilissimi. E il centrocampista dell’Inter, dal suo profilo Instagram, ha espresso la sua contentezza con un post e si è complimentato con i suoi compagni: “Bravissimi, ragazzi”, ha scritto. Era stato anche tra i pochi a commentare il pareggio con lo Shakhtar e la grossa delusione per l’eliminazione dalle coppe.