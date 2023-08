Ex Inter, Vidal finisce nella bufera: “Enke si è suicidato dopo un mio gol”

Nuova gaffe social per Arturo Vidal: l'ex centrocampista dell'Inter, nel corso di una diretta su Twitch, si è lasciato scappare una battuta decisamente inopportuna su Robert Enke, scomparso in circostanze drammatiche nel 2009, gettandosi sotto un treno. Il portiere tedesco soffriva di depressione da anni, una situazione aggravata nel 2006 dalla morte della figlia Lara per una rara malattia cardiaca.