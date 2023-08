FCIN1908 / Inter, incontro con gli agenti di Stabile: definito il rinnovo, i dettagli

In Viale della Liberazione, infatti, sono arrivati Andrea Riso e Cristiano Pavone della Gr Sports, che hanno definito il rinnovo di contratto del calciatore fino al 2027. Stabile, classe 2005, resterà dunque in rosa e sarà spesso aggregato alla prima squadra.

