EDICOLA CDS – Vidal: “Ho scelto l’Inter per Conte, vincerò anche qui”. Tensione Lukaku

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 7 novembre 2020 riporta uno stralcio dell’intervista esclusiva a Vidal: “Tra Messi e Ronaldo non c’è paragone. Leo è di un altro pianeta. Ho vinto dappertutto, lo farò anche qui. Ho scelto l’Inter per Conte, è il più bravo. Le critiche? Uno stimolo”, si legge sulla prima pagina che poi riporta l’affaire Lukaku: “Tensione Lukaku: ancora in dubbio per domani ma il Belgio lo convoca per la Nations League”. In copertina, invece, le mosse di Pirlo per Lazio-Juve e il caos sui biancocelesti e i tamponi.