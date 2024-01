Vidal torna al Colo-Colo: “Sto realizzando un sogno. Non vedo l’ora di giocare”

La carriera di Arturo Vidal proseguirà lì dove è cominciata: l'ex centrocampista dell'Inter ha fatto ritorno al Colo-Colo, club cileno che lo lanciò nel calcio professionistico. Un cerchio che si chiude: "Sto realizzando un sogno. Era difficile, dopo tanti anni nel Paese. Voglio vincere grandi cose con il Colo-Colo, fare cose importanti come tutte quelle che ho fatto all'estero. Non vedo l'ora di giocare in uno stadio pieno, che la gente venga a godersi una squadra vincente, tra le più importanti del Sudamerica, per brindare. Arrivo al Colo Colo più vecchio, ma con gli stessi sogni. Torno in buone condizioni, non a ritirarmi. Sono arrivato in un momento meraviglioso per realizzare tutto col Colo Colo, per essere nuovamente campione in Cile e in Sudamerica".