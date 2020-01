CdS – Inter, Eriksen supera Vidal: tre condizioni per il doppio colpo. E Giroud…

L’obiettivo numero uno dell’Inter è Christian Eriksen. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il danese ha superato nelle ultime ore, nell’indice di gradimento del club nerazzurro, Arturo Vidal.

Il cambio sulla panchina del Barcellona ha bruscamente rallentato la trattativa per il cileno, che potrebbe tornare in auge solamente al verificarsi di tre condizioni: Setien lo ritiene un rincalzo, l’Inter vende Vecino e chiude la cessione di Gabigol a condizioni migliori rispetto a quelle concordate con il Flamengo.

Il viaggio di Ausilio a Londra è servito per parlare con Martin Schoots, agente di Eriksen, e ribadire la volontà di arrivare subito al calciatore. Con il danese c’è già un accordo di massima per un contratto fino al 2024 a 8 milioni più bonus, mentre resta da trovare l’intesa con il Tottenham: l’Inter ha rilanciato a 15, ma gli Spurs sono irremovibili e non scendono sotto i 20, con il presidente Levy che è da sempre considerato un osso duro nelle trattative.

Discorso diverso per Giroud. Accordo raggiunto per il contratto fino al 30 giugno 2022 a 3,5 milioni a stagione più bonus, mentre col Chelsea la distanza è minimo e si troverà: l’Inter offre 4, il Chelsea ne chiede 5,5. E in Francia c’è chi dice che nel weekend l’ex Arsenal possa già sostenere le visite mediche a Milano.