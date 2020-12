Vidal festeggia da bordo campo la vittoria dell’Inter. E con lui si rivede…

Non erano a disposizione, ma c’erano anche loro accanto al resto dell’Inter durante la sfida con il Napoli. Vidal ha postato una foto nella quale ha taggato sia Pinamonti, pure lui infortunato, che Vecino – che si è operato diverso tempo e sta facendo riabilitazione. Tanti cuori nerazzurri nei video e nei post sulle storie di Instagram postati dal cileno che ha inserito una foto del gruppo che esulta e l’esultanza di Lautaro e Lukaku per il gol che ha spaccato la partita. Ed è stato determinante per i tre punti.