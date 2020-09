Durante Benevento-Inter Arturo Vidal ha dovuto abbandonare il campo per un piccolo infortunio. Il giocatore si è fatto valere a centrocampo e ha giocato una buona partita (vinta dai nerazzurri per 5-2). Al termine della gara le telecamere si sono soffermate su Vidal che teneva il ghiaccio sulla coscia: il centrocampista cileno ha rimediato una contusione, come confermato anche dalle parole di Antonio Conte.