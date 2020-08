Di Gennaro: “Tonali? Conte vuole Vidal e Kanté. Kolarov ha un vantaggio fondamentale”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato il mercato dell’Inter, sottolineando l’importanza che Aleksandr Kolarov avrebbe nella squadra di Conte:

KOLAROV – “Kolarov al di là dell’età che lo caratterizza ha comunque un’utilità fondamentale. Può ricoprire anche un ruolo da centrale di difesa, oltre al classico terzino sinistro. Non credo però sia un errore non badare principalmente all’età dei giocatori, anche perché lo scorso anno Conte voleva Džeko, ed ecco che oggi, a 34 anni, comunque sia lo vuole la Juventus, ed è uno dei maggiori obiettivi della società“.

TONALI – “Penso che Vidal e Kanté siano giocatori che conosce Conte e inoltre in questo ruolo ci sono Barella e Sensi, presenze fondamentali nel centrocampo dell’Inter. Non nascondo però che mi sarebbe piaciuto vedere Tonali all’Inter per formare una triade tutta italiana. Il suo mancato arrivo però dimostra l’ottimo lavoro che sta facendo Maldini al Milan, che lo ha scippato ai cugini“.

(Fonte: TMW Radio)