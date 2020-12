Inter, il messaggio di Conte a Vidal: la risposta di Arturo va dritta al cuore dei tifosi

Antonio Conte non fa sconti a nessuno, nemmeno ai giocatori che lui considera i suoi pupilli. Se alcune settimane fa il tecnico nerazzurro aveva fatto capire come non avrebbe mai rinunciato volontariamente ad Arturo Vidal, ieri – nella conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia – ha sottolineato come anche il centrocampista cileno non debba abbassare la guardia. Rientrato da un infortunio Arturo non è ancora al 100%: “Vidal si deve mettere al pari con gli altri, lavorare e cercare di recuperare il terreno perduto”. Così Conte a proposito del recupero di Arturo.

Arturo Vidal, intanto, lancia messaggi d’amore all’indirizzo del gruppo e dei tifosi nerazzurri. Il post “famiglia nerazzurra”, immediatamente condiviso e “convalidato” da Romelu Lukaku, non ha lasciato indifferenti i tifosi. Il centrocampista cileno ci sta mettendo le gambe, ma anche il cuore. Conte da lui si aspetta molto. I due, in fondo, sono legati anche da questo elemento. La pressione che genera aspettative estremamente alte in merito alla capacità di replicare il successo del passato.