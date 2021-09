Inter, Vidal punta il Sassuolo. Sensi? C’è una data da cerchiare in rosso

Per Vidal solo terapie: potrebbe esserci contro i neroverdi. Da escludere che Re Artù non sia convocato dal Cile per le gare di qualificazione ai Mondiali

Marco Astori

Prosegue il lavoro degli infortunati in casa Inter, con l'obiettivo di recuperare il prima possibile la condizione e tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Questo il punto dall'infermeria secondo il Corriere dello Sport: "Per Vidal solo terapie: potrebbe esserci contro il Sassuolo. Da escludere che Re Artù non sia convocato dal Cile per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Nessuna preoccupazione invece per Barella che ha smaltito il fastidio al ginocchio e ci sarà. E Sensi? Il suo recupero prosegue, ma sarà disponibile solo dopo la sosta. La speranza è di riaverlo per la gara contro la Lazio di sabato 16 ottobre quando l’Inter sarà in difficoltà. I sudamericani, impegnati nella notte tra giovedì e venerdì, rientreranno in Italia davvero a poche ore dalla partita e schierare Martinez, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino potrebbe essere assai complicato".