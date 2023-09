Vidal: “Sanchez? Sta bene, lo vedo motivato e si allena con noi. Lo abbiamo visto…”

Alexis Sanchez si è allenato con i suoi compagni in nazionale, ma la sua presenza contro la Colombia non è certa. L'attaccante dell'Inter è arrivato in Cile con un'anemia e il giocatore sta seguendo un trattamento specifico. In una diretta sui social, Arturo Vidal ha parlato delle condizioni del compagno di nazionale. "Alexis sta bene, lo vedo motivato. E' disponibile, si allena con noi e sta bene, la decisione la prenderà il c.t.", ha assicurato l'ex centrocampista nerazzurro.