Il Giornale – Inter, ecco la data del probabile arrivo di Vidal: le ultime. Giroud? La Juve…

L’edizione odierna de Il Giornale si concentra sulle ultime news di calciomercato inerenti all’Inter: da Vidal a Giroud passando per Kulusevski, ormai preso dalla Juventus, e Chiesa:

“Conte si aspetta almeno un paio di nuovi arrivi: Vidal, ormai in uscita dal Barcellona (che chiede una ventina di milioni), pare davvero dietro l’angolo e potrebbe unirsi alla truppa (già ‘rinforzata’ dai rientri di Barella, Sensi e Sanchez) proprio dopo la fine del girone di andata, dandosi ancora il tempo di giocare la Supercoppa spagnola che si disputerà in Arabia Saudita dall’8 gennaio in avanti”.

SU GIROUD – Il quotidiano, poi, analizza così la situazione Giroud, in uscita dal Chelsea e tentato da Inter e Juve:

“Analogamente, in attacco il tecnico leccese ha chiesto Giroud, il quale avrebbe fatto presente al Chelsea (contratto in scadenza a giugno) di volersi ricongiungere con il suo vecchio allenatore: su di lui – ma anche sul cileno – la stessa Juve (che vorrebbe spedire Emre Can al Psg in cambio di Paredes) avrebbe puntato gli occhi essendo alla ricerca di un vice Higuain. Anche Sarri ha peraltro allenato il francese, apprezzandone disponibilità e senso del sacrificio. Duello totale, insomma. Anche più in là del mercato di gennaio: Kulusevski e Chiesa rappresentano terreno di scontro”.