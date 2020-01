In Spagna – Vidal, l’Inter ci vuole riprovare. Ma dipende soprattutto da due cose

Di questa mattina le notizie che arrivano dai giornali italiani e parlano di un possibile ulteriore tentativo dell’Inter di regalare a Conte Vidal. A prescindere dall’arrivo di Eriksen. La news è arrivata fino in Spagna, ne ha parlato Mundo Deportivo che sul cileno aggiunge: “Il Barcellona non ha intenzione di cederlo, dopo la partenza di Alena. Ma vedremo quale sarà l’atteggiamento del giocatore dopo l’arrivo in panchina di Setién e cosa pensa di lui il nuovo allenatore”.

Insomma, i quotidiani spagnoli ritengono che la questione centrale sia la capacità del centrocampista di adattarsi al modo di giocare del nuovo tecnico. Viene sottolineato anche come Vidal non sia proprio, per caratteristiche, il giocatore ideale per le idee del tecnico. Che però potrebbe contare sulla capacità di adattarsi.

(Fonte: Mundo Deportivo)