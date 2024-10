VIDEO/ Francia, l’arrivo di Thuram nel ritiro di Clairefontaine

Le condizioni di Marcus Thuram sono migliorate dopo il brutto fallo subito da Maripan nel corso di Inter-Torino di sabato, ma la situazione rimane da monitorare. Di lui ha parlato anche Simone Inzaghi, presente oggi a Roma per ritirare il Premio Scopigno: "Come sta Marcus Thuram? Ieri mi sono sentito col dottore dell'Inter. Sembra stia meglio, ma c'è qualche apprensione. Lo vedrà anche lo staff della Francia, spero possa recuperare rapidamente", ha detto l'allenatore nerazzurro.

Si attendono quindi ulteriori informazioni dal ritiro dei Blues. In questi minuti, come rivelano le immagini riportate dall'Equipe, Thuram è arrivato con Camavinga a Clairefontaine. Presto capiremo se sarà già a disposizione contro l'Israele giovedì 10 o se magari dovrà attendere lunedì prossimo, quando è in programma la sfida col Belgio, per scendere in campo.