VIDEO / Inter, messaggi speciali dagli eroi del Triplete prima della finale

Il club nerazzurro ha pubblicato su Twitter gli in bocca al lupo, alla squadra di Inzaghi, da parte di Milito, Cordoba e Julio Cesar

Tre che l'hanno vinta, che hanno regalato all'Interuna gioia infinita mai dimenticata, e che stasera altri come loro proveranno a riportare a casa. Milito, Cordoba e Julio Cesar, tre protagonisti della vittoria del 2010, hanno fatto il loro in bocca al lupo al club nerazzurro per la finale col City.