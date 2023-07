L'ultimo gol nell'amichevole lo ha segnato l'argentino: è stato il quarto gol di giornata per lui

"CTRL+V". L'Inter ha raccontato così l'ultimo gol diInter-Pergoletteseai suoi follower su Twitter mostrando la rete di Lautaro Martinez che ha chiuso la partita. È arrivata su rigore come il primo gol segnato nella gara dall'argentino: due penalty e due gol su azione per l'attaccante nerazzurro che è il perno dell'attacco di Inzaghi. Prossima tappa, la partenza per il Giappone.