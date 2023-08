Vidigal: “Beto ha potenziale incredibile, pronto per l’Inter. Il prezzo? Capisco…”

Cosa hai visto in lui, che ora piace ad alcune big come l'Inter? — "Un potenziale incredibile: non è cresciuto in una grande squadra, ha margini di crescita enormi. Sarebbe per l'Inter e gli altri top club un giocatore pronto ad aiutare la squadra a raggiungere i traguardi. Ed a fare tanti gol".

In particolare, cosa ti piace? — "Lavora e lotta come un leone su ogni palla. Dal punto di vista tecnico potrà migliorare sotto tanti aspetti. All'Inter troverebbe un allenatore che ha giocato nella stessa posizione e potrebbe imparare tante cose. Io vidi proprio un percorso così per lui: arrivare in una squadra importante come l'Udinese e poter poi salire in un club più forte".

L'Inter sembra frenata dal prezzo: si parla di almeno 30 milioni. — "È normale. Io guardo Beto e capisco che la gente non ha visto in lui ciò che vidi io. Per me lui ha tutti i mezzi per giocare in qualsiasi squadra lì in Italia, ora. Poi immagino che per esempio l'Inter giochi molto la palla nella metà campo avversaria e lì magari hai bisogno ogni tanto di un giocatore diverso. Lui è migliore nell'attacco alla profondità, è veloce, fisicamente è un animale. Ma sono cose che può imparare: la voglia c'è, la qualità anche, i gol. Magari non fa reti spettacolari, ma quello che conta alla fine è che la palla vada dentro".

(SportItalia)

