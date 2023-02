Vidigal: “Inter, Porto squadra tosta da battere. Conceicao? A quanto so…”

L'ex centrocampista portoghese mette in guardia i nerazzurri in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League

Fabio Alampi

José Luis Vidigal, ex centrocampista portoghese con un passato in Italia fra Napoli, Livorno e Udinese, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com: "Negli ultimi anni il Napoli è cresciuto ogni stagione, ora stanno volando. La squadra lavora collettivamente molto e bene, poi ci sono anche le individualità che fanno la differenza. E un allenatore molto esperto ed esigente, faranno sognare la loro gente. Io sono stato 4 anni li, la piazza è molto particolare, se non la vivi non riesci a capirlo. Anche io sento il momento che sta vivendo la squadra, ho rapporti molto stretti in città. Tre giorni dopo il matrimonio sono andato a Napoli, lì sono nati i miei figli".

Settimana prossima l'Inter contro il Porto.

"Il Porto è una di quelle squadre che arriva sempre alle fasi a eliminazione diretta. Sono pure bicampioni Champions... Per l'Inter di buono c'è che molti giocatori potrebbero non arrivare al 100% alla partita sul lato fisico. Sono tosti da battere, per quanto poi l'Inter abbia tanta qualità davanti. Una sfida da vedere, senza dubbio".

Il loro allenatore, Conceicao, potrà ambire a livelli top? Magari in Serie A?

"Conceicao è già un top. È arrivato al Porto in un momento bruttissimo con la società sull'orlo del fallimento. Ha preso una rosa di giocatori che qualcuno pensava non servissero e ci ha vinto il campionato. Ha recuperato la situazione tecnica e finanziaria e ha fatto cose spettacolari con giocatori che quasi nessuno conosceva. Vendendoli a tanti soldi, la società è riuscita a risalire. Sarà più che pronto per un top club. In Italia per quanto so lo hanno già chiamato".