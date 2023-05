Vieira: “City fantastico, ma l’Inter è straordinaria e non è in finale per caso”

"Manchester City? Dominano il campionato inglese e giocano molto bene. Sono davvero straordinari. Non devi essere un tifoso del City per divertirti a guardarli giocare. È una squadra che sprigiona molta forza, qualità tecnica e fisica, gioco, fa gol, difende molto bene come squadra, è una squadra bella da veder giocare. Haaland? È entrato in un collettivo che crea molte occasioni e poi non sbaglia molto. Questo è il suo punto di forza. In precedenza avevano ottimi attaccanti, ma avevano bisogno di forse dieci occasioni per segnare quattro o cinque gol. Lui ha questa determinazione, questa aggressività di voler mettere la palla in profondità. Questo è l'elemento che mancava, anche nello stato d'animo. È un combattente, non molla la presa. E questo è davvero un punto di forza per il City".