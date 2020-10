Vieri: “Messi è l’Harry Potter del calcio. Quando smetterà butterò la Tv e guarderò Netflix”

Christian Vieri pazzo di Messi. L’ex attaccante nerazzurro ha commentato Juventus-Barcellona, elogiando la squadra blaugrana e in particolare la Pulce. “È stato un Barcellona incredibile, non c’era partita. Avrebbero potuto segnare sei o sette gol facilmente. Hanno giocato molto bene. Non so come abbiano perso contro il Real Madrid. Ogni partita è diversa, ma il Barcellona che ho visto e tutti hanno visto è semplicemente incredibile. Messi è un mago, è l’Harry Potter del calcio e quando smetterà di giocare butto la Tv. Non lavorerò più in TV, guarderò Netflix, basta, perché quando si ritirerà non ci sarà nient’altro da guardare. Quando hai un numero 10 così, è pazzesco. Peccato che non ci fossero tifosi allo stadio, dovrebbero vedere una squadra così“, ha concluso Vieri.

(AS)