Vieri: “Inter gioca gran calcio, ma le finali sono sempre un’incognita. Lautaro e Thuram…”

C’è un attaccante tra Inter e Napoli che più la colpisce?

«No, non faccio nomi. Poi non segna e pensano che io abbia potuto portare rogna. Lautaro e Thuram stanno facendo un grandissimo campionato, sono fortissimi e, oltre a far gol, giocano molto per la squadra e si vede che c’è feeling tra di loro. Simeone con la Fiorentina ha fatto un gran gol, è un bell’attaccante. Secondo me ci saranno dei gol, però non dico chi segna».