Vieri: “Lautaro determinante con la viola. L’Inter è forte, col City può farcela”

«La partita l'ha vinta Lautaro Martinez, ha segnato e fatto la differenza. Contro la Fiorentina non è stata l'Inter dell'ultimo mese e mezzo, che ha dominato. Non so se può bastare questa Inter contro il City, ma credo che in una partita secca possa riuscire a fare di tutto». Christian Vieri, sulla Bobo TV, ha parlato della finale di Coppa Italia e della finale di Champions che la squadra di Inzaghi affronterà il 10 giugno.