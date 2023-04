Vieri: “Inter ha uno squadrone, deve giocare sempre così. Chiusa? Per me sì”

Bobo Vieri , ex calciatore, ha commentato durante la Bobo TV la vittoria dell'Inter in Champions League sul campo del Benfica: "Inzaghi allena l'Inter, deve fare questi cambi qua. Tu sei l'Inter, devi andare in giro per il mondo a conquistare campo e vittorie: giusto, devi andare a stravincere. Deve fare queste partite qua: su 10 partite, deve farne 8/9 così perché ha uno squadrone della Madonna.

Sapete cosa vuol dire andare a giocare in quello stadio lì? Devi essere squadra vera, altrimenti prendi 4-5 gol. Questa è l'Inter che vogliamo. Dopo Salerno ero preoccupato, ma hanno dimostrato di essere uno squadrone: hanno buttato via tanti punti ed è un peccato. Qualificazione chiusa? Per i nerazzurri sì, per il Bayern no".