Intervistato dal Guardian, Christian Vieri ripercorre alcune tappe importanti della sua carriera da giocatore. L'ex attaccante ricorda un furioso litigio con Marcello Lippi alla Juve: "Ero in panchina e [Alen] Boksic si è infortunato. Quindi ho giocato circa 10 minuti nel primo tempo. Poi Lippi mi dice qualcosa. Io dico: 'Ma ho giocato solo cinque minuti, cosa vuoi da me?' Ero nervoso perché non stavo giocando, quindi gli ho risposto. Lui mi è venuto addosso. Abbiamo litigato, poi mi ha fatto uscire. Non proprio uno scontro fisico, perché un altro giocatore ci ha fermati. Sono cose che succedono. Ciò significa che ci tieni".