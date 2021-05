Vieri: “L’Inter sabato vince. Juventus? Rischia il patatrac, andranno via in tanti”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha detto la sua sulla stagione della Juventus

"Per me l'Inter vince a Torino. Futuro Juventus? Se non fai la Champions, Ronaldo va via al 100%. A parte il patatrac finanziario, andranno via in tanti. Qui non vanno in Champions, è un fallimento importante. Andranno via tanti giocatori".