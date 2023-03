Vieri: “Italia, 1° tempo male: volevo spaccare il tablet! Non so se Retegui…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Bobo Vieri ha analizzato così il ko dell’Italia contro l’Inghilterra: “Primo tempo male male l’Italia, volevo spaccare l’iPad. Mi aspettavo un po’ di più dalla squadra. In casa, a Napoli…

Ho visto Retegui che ha segnato, far gol in Nazionale è sempre dura, io non so se l’avrei fatto iniziare dal 1’. Mi aspettavo di più da Berardi, anche dal centrocampo, abbiamo fatto pochissimo nel primo tempo. Poi alla fine abbiamo attaccato… Scamacca al West Ham deve giocare ragazzi, io me lo aspettavo e me lo aspetto ancora sinceramente”, le sue parole sul ko della Nazionale nel match d’esordio alle qualificazioni ai prossimi Europei.