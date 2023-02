Vieri: “L’Inter deve sempre vincere. Ripartenze? Frega un c…o, se sei 0-0 metti tre punte”

"Lautaro secondo me quest'anno è devastante. Cambia la partita, è spettacolare. Ho sempre detto che l'Inter è la squadra più forte: nessuno ha Lautaro, Dzeko e Lukaku. Brozovic in panchina non ce l'ha nessuno. Mi aspetta molto di più dall'Inter. È una squadra incredibile, super forte, anche più della Juve. Non può perdere tutte le partite che ha perso quest'anno. Fa delle partite bruttissime. Chi ha questi due portieri? De Vrij nell'Inter non gioca e giocherebbe titolare in tutte le squadre di Serie A. Brozovic fa fatica a entrare, Dumfries e Gosens non giocano. Quando vedo l'Inter giocare secondo me può perdere due partite l'anno, non così tante. A Genova 0-0 doveva mettere le 3 punte, poi lui parla di ripartenze. L'Inter deve sempre giocare per vincere, 0-0 metti il terzo attaccante. Invece non lo fa. Per me l'Inter continuerà con lui, è l'allenatore giusto? Con la squadra che ha l'Inter deve vincere e dominare. Il modulo quello che vuoi, ma deve sempre cercare di stravincere. Ho giocato nell'Inter 6 anni a me delle ripartenze non me ne frega un cazzo, io devo vincere con l'Inter. Inzaghi pecca nella mentalità che deve avere con l'Inter. Non ha senso ora mandare via Inzaghi, si valuta alla fine dell'anno. Io tifoso o giocatore non posso accettare che un allenatore non mette un attaccante per paura delle ripartenze".