Ritorna Tiki Taka, Zazzaroni ospite fisso. Veto Mediaset su Pistocchi: ecco perché

Riparte il campionato e ritorna Tiki Taka. Alla conduzione del programma non ci sarà Pierluigi Pardo, ma Piero Chiambretti. Sono tante le novità per questa nuova edizione della trasmissione di Italia 1. Il Corriere della Sera riporta che come opinionista fisso ci sarà Ivan Zazzaroni. Nella squadra di titolari fissi ci sono anche due giornaliste: Francesca Barra e Francesca Brienza, ex conduttrice di Roma Tv e compagna di Rudi Garcia. “Poi ci sono gli opinionisti a rotazione come Franco Ordine (era un pupillo di Galliani), Giampiero Mughini, Fabrizio Ferrari , ex biografo di Sarri. Ogni notizia però si porta sempre dietro un retroscena. Quello su Tiki Taka è che Chiambretti come opinionista fisso avrebbe voluto puntare su Maurizio Pistocchi: pare però che Mediaset abbia messo un veto (anche perché c’è un contenzioso legale in corso con il giornalista). Pistocchi è di fatto sparito dal video da tre anni, perché — si dice — fosse inviso alla Juventus che non gradiva le sue posizioni (e non è difficile crederlo, visto la sua attività su Twitter sempre molto abrasiva…)“. “Godere della stima di PIero Chiambretti è una medaglia che porterò sempre con orgoglio. Un grande in bocca al lupo e grazie“, ha poi scritto Pistocchi su Twitter.

