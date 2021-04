Vieri “sconta” la villa di famiglia in Toscana: nessun acquirente ancora all’orizzonte

L'ex bomber nerazzurro sta cercando di vendere da oltre un anno la villa di famiglia in Toscana. Proprio in quella villa è stata registrata la hit "Una vita da bomber" con la partecipazione di Adani e Ventola.

L’ex calciatore Christian Vieri non è ancora riuscito a vendere la villa di famiglia in Toscana. La casa, circondata da 12 ettari di ulivi è in vendita da oltre un anno. Proprio questo motivo, riporta il Tirreno, Bobo ha deciso di provare ad abbassare il prezzo. Da 6,5 milioni di euro la villa è ora in vendita a 5 milioni di euro.