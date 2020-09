Vieri vende la villa stile Hollywood a 6,5 mln: lusso sfrenato e 12 ettari di parco – FOTO

Nel 2002 la famiglia Vieri affidò ad uno studio il recupero del rudere dei Bifolchi, trasformandolo in una villa spettacolare che domina la città di Prato con una vista mozzafiato. Si tratta senz’altro della casa più esclusiva della zona. Una villa comparsa anche in un recente video di Bobo Vieri (“Una vita da bomber”), girato insieme a Nicola Ventola e Lele Adani proprio intorno alla piscina di 17 metri presente all’interno della tenuta. Si parla di 12 ettari di parco, 900 metri quadrati di casale e 110 metri quadrati di dependance. Il prezzo? Sei milioni e mezzo di euro.

QUI LE FOTO DELLA VILLA EXTRALUSSO

Come riportato da La Nazione: “La proprietà, in stile toscano, è composta dal corpo principale di 900 metri quadrati suddivisi su due livelli. Al piano terra salone da 200 metri quadrati, cucina abitabile e un bagno degli ospiti; al piano superiore sei camere e cinque bagni, oltre a ufficio, lavanderia, locali benessere con palestra, vasche, docce idromassaggio e cromoterapia. La carrellata delle foto panoramiche non finisce qui: annessa al corpo principale, una dependance di 110 metri quadrati con salone e cucina, e – al piano superiore – camera matrimoniale con bagno. E poi l’esterno. Dodici ettari di ulivi e piante, strade e muretti in pietre toscane antiche; piscina che domina le colline, arredata con lettini e ombrelloni, zona relax e pratino all’inglese a fare da contorno”.

Conferme dalla sorella di Vieri: “La casa è in vendita, sì, ma queste sono cose private”, ha tagliato corto la sorella di Vieri, Veronica, che ancora vive nella casa ai Bifolchi. “No, non intendo commentare la notizia”.

(La Nazione)