Virdis: “Il Milan reagirà con l’Inter. Ecco i duelli più interessanti del derby”

Le parole dell'ex rossonero sul derby: "Sicuramente i due attacchi sono forti ma i giocatori di spessore sono ovunque, in tutti i settori"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Pietro Paolo Virdis, ex calciatore del Milan, ha parlato così in vista del derby tra i rossoneri e l'Inter di domenica pomeriggio: "Il match con l'Inter arriva dopo il ko con lo Spezia forse inaspettato, senza tirare in porta. La partita contro i nerazzurri rappresenta un momento importante per vedere la reazione e il carattere della squadra. Sono convinto che la formazione di Pioli saprà reagire".